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Небоскреб в виде ракеты построят в Москве

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Небоскреб-ракету построят для Национального космического центра на западе Москвы. Об этом 22 февраля сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

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«Наши архитекторы предлагают разные варианты. Они похожи на ракету. Один из вариантов напоминает ракету-носитель сверхтяжелого класса», — цитирует главу госкорпорации «Интерфакс».

По его словам, эскизная проработка здания уже началась. Космический центр в Филях разместят так, чтобы не перекрыть вид жителям домов.

Отмечается, что архитекторы предлагают сделать одно высокое здание, в котором разместят инженерно-конструкторское бюро.

«Оно должно восприниматься как символ «Роскосмоса» и будет построено в районе улицы Мясищева», — рассказал Рогозин.

Национальный космический центр будет занимать 9,9 га. Создать его поручил «Роскосмосу» и правительству Москвы президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию 20 февраля.

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