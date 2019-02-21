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Американский астронавт Кристина Кук устроит сеанс йоги для экипажа МКС

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Фото: roscosmos.ru
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Американский астронавт Кристина Кук рассказала, что полет в космос не помешает ей заниматься йогой. Более того, она обещала устроить групповой сеанс для экипажа Международной космической станции (МСК). Об этом она сообщила на пресс-конференции 21 февраля.

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«Для астронавтов разработан комплекс упражнений, которые включают не только силовые тренировки или бег, но и растяжку. У нас будет личное время для занятия любимыми делами на станции», — цитирует Кук «Интерфакс».

По ее словам, в космосе ей предстоит провести научную работу, в том числе в области робототехники, а также несколько экспериментов.

На МКС 14 марта помимо Кук отправятся россиянин Алексей Овечкин и американец Ник Хейг.

16 февраля стало известно, что увеличение российского экипажа МКС с двух до трех космонавтов отложили как минимум до апреля 2020 года. Сообщалось, что это связано с переносом запуска многоцелевого лабораторного модуля «Наука» на середину 2020 года.

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