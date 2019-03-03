Москвичей предупредили об ухудшении погоды утром 3 марта

Жителей столичного региона предупредили об ухудшении погоды. Утром 3 марта, в воскресенье, может начаться мощный снегопад.

Департамент транспорта Москвы на официальной странице в соцсети Twitter предупредил водителей о том, что им стоит быть аккуратнее на дорогах, пишет РЕН ТВ.

Отмечается, что местами может наблюдаться метель. Кроме того, в Москве ожидается порывистый ветер.

2 марта Гидрометцентр сообщил, что «желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области в связи с усилением ветра и ожидаемой метелью вечером в субботу и в ночь на воскресенье.