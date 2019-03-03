Два очка Ковальчука помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Чикаго» в НХЛ

«Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Как пишет «Газета.ру», встреча завершилась со счетом 6:3. В составе победителей шайбу забросил Илья Ковальчук. 35-летний россиянин также отдал результативную передачу.

Всего на счету Ковальчука 30 очков (14 шайб + 16 голевых передач) в сезоне. «Лос-Анджелес» занимает 15-е место в Западной конференции, набрав 56 очков. «Чикаго» идет 11-м, имея на счету 63 очка.

2 марта «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:1. Победную шайбу во встрече забросил капитан столичного клуба Александр Овечкин.

На счету россиянина в текущем сезоне стало 75 (45+30) очков. Таким образом, он установил очередной рекорд. Он забросил 45 шайб в 10 сезонах, что стало уникальным достижением лиги.