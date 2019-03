Один из пионеров рок-н-ролла Джерри Ли Льюис перенес инсульт

Один из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюис перенес инсульт 28 февраля.

В настоящее время 83-летний музыкант уже идет на поправку, передает «Газета.ру». Более того, в скором времени он намерен продолжить свою музыкальную деятельность.

Отмечается, что он планирует выступить на 50-й годовщине Новоорлеанского фестиваля джаза и наследия. Кроме того, музыкант намерен записать новый альбом.

Американский певец, пианист и композитор известен навыками игры на фортепиано. Льюис является одним из десяти первых членов Зала славы рок-н-ролла.

Ранее был объявлен список групп и исполнителей, которых включат в Зал славы рок-н-ролла в 2019 году. Чести были удостоены американские певицы Джанет Джексон и Стиви Никс.

Кроме того, в список вошли британские группы The Cure, Def Leppard, Radiohead, The Zombies и Roxy Music. В 2018 году в Зал славы были включены группы Bon Jovi, Dire Straits, The Moody Blues, The Cars и певица Нина Симон.