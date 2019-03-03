Прямой эфир

Один из пионеров рок-н-ролла Джерри Ли Льюис перенес инсульт

0
Фото: Global Look Press/Karen Focht
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл
Первая среди равных: почему Арету Франклин называли королевой соул
Умерла величайшая певица Америки

Один из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюис перенес инсульт 28 февраля.

В настоящее время 83-летний музыкант уже идет на поправку, передает «Газета.ру». Более того, в скором времени он намерен продолжить свою музыкальную деятельность.

Отмечается, что он планирует выступить на 50-й годовщине Новоорлеанского фестиваля джаза и наследия. Кроме того, музыкант намерен записать новый альбом.

Американский певец, пианист и композитор известен навыками игры на фортепиано. Льюис является одним из десяти первых членов Зала славы рок-н-ролла.

Ранее был объявлен список групп и исполнителей, которых включат в Зал славы рок-н-ролла в 2019 году. Чести были удостоены американские певицы Джанет Джексон и Стиви Никс.

Кроме того, в список вошли британские группы The Cure, Def Leppard, Radiohead, The Zombies и Roxy Music. В 2018 году в Зал славы были включены группы Bon Jovi, Dire Straits, The Moody Blues, The Cars и певица Нина Симон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили о госпитализации Оззи Осборна
Группа Queen выступит на церемонии вручения кинопремий «Оскар»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017