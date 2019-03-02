Четвероногий робот продемонстрировал сальто назад

Разработчики из Массачусетского технологического института (MIT) научили своего четвероногого робота Mini Cheetah делать обратное сальто.

На видео, опубликованном на YouTube, показано, как робот делает прыжок и аккуратно приземляется на землю. В случае неудачной попытки он самостоятельно поднимается на ноги.

Робототехники MIT серьезно продвинулись, пытаясь улучшить алгоритмы управления конечностями. Усовершенствованные роботы Mini Cheetah демонстрируют разный стиль походки и прыжки, умеют бегать боком, кружиться, приземляться на ноги, самостоятельно вставать с земли и восстанавливать равновесие при пинке.

В декабре 2018 года инженеры из Гарвардского университета в США создали робота-таракана HAMR, который способен передвигаться по вертикальным поверхностям с помощью электрического напряжения.