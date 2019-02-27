Прямой эфир

Робот «Федор» оказался в разы дешевле американского аналога

0
Фото: РИА Новости/Александр Овчаров
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стоимость создания российского робота-спасателя «Федор» оказалась гораздо ниже, чем у аналогичного ему антропоморфного робота Atlas, разработанного американской компанией Boston Dynamics. Об этом сообщил исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

Не успели оглянуться: искусственный интеллект оказался за каждым углом
Как AI из научно-фантастической страшилки превратился в будничную реальность

«Мы такого подсчета не проводили, но точно могу сказать, что намного меньше, в разы», — цитирует его «РИА Новости». Директор объединения напомнил, что стоимость робота Atlas составляет около $18 млн.

По словам Дудорова, произведенные в России роботы оказываются дешевле иностранных даже при одинаковых аппаратных возможностях, это обусловлено низкой себестоимостью работ.

Кроме того, собеседник агентства отметил, что сейчас объединение изучает возможность создания еще нескольких образцов антропоморфного робота «Федор» в различных исполнениях. Изготовление машин, по его словам, позволит ускорить написание нового программного обеспечения и проверку софта на реальной модели. Он также отметил, что над созданием ПО работают научные коллективы всей страны.

27 февраля стало известно, что зарубежные компании отказались поставлять комплектующие для робота «Федора» в РФ после того, как узнали, что он научился стрелять из пистолетов. До 2018 года российские инженеры использовали импортные редукторы, датчики, двигатели, камеры и компьютеры, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый отечественный человекообразный робот, разработанный по заказу МЧС как робот-спасатель. Планируется, что он в 2021 году отправится в космос на новом российском космическом корабле «Федерация».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Завершены испытания предназначенного для «Росатома» робота «Алеши»
Суставная часть: разработана механическая рука для людей с ограниченными возможностями
Управляемый мыслью манипулятор поможет в быту

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017