Робот «Федор» оказался в разы дешевле американского аналога

Стоимость создания российского робота-спасателя «Федор» оказалась гораздо ниже, чем у аналогичного ему антропоморфного робота Atlas, разработанного американской компанией Boston Dynamics. Об этом сообщил исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

«Мы такого подсчета не проводили, но точно могу сказать, что намного меньше, в разы», — цитирует его «РИА Новости». Директор объединения напомнил, что стоимость робота Atlas составляет около $18 млн.

По словам Дудорова, произведенные в России роботы оказываются дешевле иностранных даже при одинаковых аппаратных возможностях, это обусловлено низкой себестоимостью работ.

Кроме того, собеседник агентства отметил, что сейчас объединение изучает возможность создания еще нескольких образцов антропоморфного робота «Федор» в различных исполнениях. Изготовление машин, по его словам, позволит ускорить написание нового программного обеспечения и проверку софта на реальной модели. Он также отметил, что над созданием ПО работают научные коллективы всей страны.

27 февраля стало известно, что зарубежные компании отказались поставлять комплектующие для робота «Федора» в РФ после того, как узнали, что он научился стрелять из пистолетов. До 2018 года российские инженеры использовали импортные редукторы, датчики, двигатели, камеры и компьютеры, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый отечественный человекообразный робот, разработанный по заказу МЧС как робот-спасатель. Планируется, что он в 2021 году отправится в космос на новом российском космическом корабле «Федерация».