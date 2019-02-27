Прямой эфир

Зарубежные компании отказались поставлять детали для робота «Федора»

0
Фото: РИА Новости/Александр Овчаров
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Зарубежные компании отказались поставлять комплектующие для робота «Федора» в Россию после того, как узнали, что он научился стрелять из пистолетов.

Гидом буду: на что способен созданный в России человекоподобный робот
Устройство сможет заменить также администратора и консьержа, но такой работник обойдется существенно дороже

Как сообщил «РИА Новости» исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров, не оставалось ничего другого, как разработать и начать собирать собственные двигатели для робототехнического применения.

По его словам, до 2018 года российские инженеры использовали импортные редукторы, датчики, двигатели, камеры и компьютеры.

Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый отечественный человекообразный робот, разработанный по заказу МЧС как робот-спасатель.

Планируется, что он в 2021 году отправится в космос на новом российском космическом корабле «Федерация».

5 февраля сообщалось, что в России появился первый человекоподобный робот, способный выполнять несложную работу. Компания «Промобот», разработавшая машину, уже предлагает изобретение в качестве консультанта, экскурсовода или консьержа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Не успели оглянуться: искусственный интеллект оказался за каждым углом
Как AI из научно-фантастической страшилки превратился в будничную реальность
Суставная часть: разработана механическая рука для людей с ограниченными возможностями
Управляемый мыслью манипулятор поможет в быту

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017