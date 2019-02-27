Зарубежные компании отказались поставлять детали для робота «Федора»

Зарубежные компании отказались поставлять комплектующие для робота «Федора» в Россию после того, как узнали, что он научился стрелять из пистолетов.

Как сообщил «РИА Новости» исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров, не оставалось ничего другого, как разработать и начать собирать собственные двигатели для робототехнического применения.

По его словам, до 2018 года российские инженеры использовали импортные редукторы, датчики, двигатели, камеры и компьютеры.

Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый отечественный человекообразный робот, разработанный по заказу МЧС как робот-спасатель.

Планируется, что он в 2021 году отправится в космос на новом российском космическом корабле «Федерация».

5 февраля сообщалось, что в России появился первый человекоподобный робот, способный выполнять несложную работу. Компания «Промобот», разработавшая машину, уже предлагает изобретение в качестве консультанта, экскурсовода или консьержа.