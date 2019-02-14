Не успели оглянуться: искусственный интеллект оказался за каждым углом

Начнут ли роботы вытеснять людей, когда искусственный интеллект достигнет определенной точки развития? Вечный вопрос. Только раньше он был чем-то из разряда научной фантастики, а сейчас имеет вполне прикладное значение. Руководство стран пишет госпрограммы под развитие ИИ, папа римский обсуждает перспективы его развития с IT-гигантом. Это поляна для соперничества между странами и компаниями, в том числе банками, которые считались одной из самых консервативных структур. Подробнее читайте в материале «Известий».

Серьезный разговор

Во вторник, 12 февраля, министерство обороны США обнародовало выдержки из стратегии, в которой прописаны подходы к развитию искусственного интеллекта (он же AI — от artificial intelligence) на государственном уровне с участием ученых, частных компаний и представителей стран-партнеров. Одна из задач — противодействие России и Китаю, которые «делают значительные инвестиции в искусственный интеллект в военных целях», отмечается в документе.

Летом Китай заявил, что планирует к 2030 году создать индустрию AI на $150 млрд. Так, развитие искусственного интеллекта было обозначено как одно из приоритетных направлений для властей КНР. Для ряда американских СМИ это стало очередным поводом вставить шпильку в адрес президента Дональда Трампа, действия которого, по их мнению, противоречат курсу на развитие AI, заявленному его предшественником Бараком Обамой. И сдерживают развитие Силиконовой долины в целом и, в частности, таких гигантов как Amazon, в то время как китайская Alibaba не встречает препятствий в Китае.

Днем позже искусственный интеллект обсуждали папа римский Франциск и президент транснациональной компании Microsoft Брэд Смит. Речь зашла о том, что AI нужно использовать на благо общества повсеместно, сокращая разрыв в развитии цифровых технологий. IT-гигант совместно с Папской академией жизни намерен учредить международную премию в области этики искусственного интеллекта.

Два дня из мировой повестки наглядно показывают, что вопросы развития AI давно вышли из рубрики «научная фантастика». Они проникают не только в международную политику и развитие технологий на глобальном уровне, но и играют ключевую роль для решения проблем на местах. Даже таких будничных, как пробки, — в Самаре планируют опробовать технологию борьбы с заторами на дорогах на базе ИИ, стало известно 13 февраля. Она предполагает, что машины оснащаются технологиями связи V2X, что дает возможность всем участникам движения делиться данными друг о друге, светофорах, трафике и, соответственно, перенаправлять потоки машин.

Большой добрый брат

В китайском мегаполисе Ханчжоу похожую технологию внедрили три года назад. Сейчас он спустился с пятого места в рейтинге городов с самым затрудненным движением на 57-е. Технологию City Brain («Мозг города») разработала Alibaba Group, соперничества с которой как раз опасаются в Штатах.

Кажется футуристичным, но вообще-то эти технологии окружают и нас. В Москве на алгоритме NtechLab работают 160 тыс. камер с распознаванием лиц в режиме реального времени, что помогает вычислять преступников и отслеживать их передвижение по городу. Если вы поехали в европейские страны, можете попасть под проверку системы iBorderCtrl на пограничном контроле. Камера считывает мимику человека, пока он отвечает на стандартные вопросы, и определяет правдивость его слов.

Подобные технологии активно внедряются и для финансовой безопасности. Например, получая кредит в Сбербанке, человек вряд ли задумывается о том, что оценку его кредитоспособности проводит искусственный интеллект, анализируя историю заемов, трансакций и другие данные. AI изучает и графы связей клиентов (проще говоря, логические причинно-следственные связи его финансовых действий), вычисляя мошенников с помощью технологии компьютерного зрения.

Робот-спаситель

От искусственного интеллекта уже начинает зависеть не только безопасность, но и здоровье. 12 февраля представитель российского стартапа Skychain объявил, что ученые разработали AI, способный диагностировать онкологию в легких по рентгеновским снимкам с точностью в 94%. Этого удалось добиться, создав нейросеть и дав ей изучить более 350 трехмерных КТ-снимков легких пациентов с раковыми опухолями.

В России есть и подобные технологии для определения инсульта на основе МРТ. В США разработали устройство, с помощью которого выявляют диабетическую ретинопатию, из-за которой теряет зрение не малый процент трудоспособного населения.

Более простой вариант применения искусственного интеллекта в медицине, но от того не менее важный — системы телемедицины. Онлайн-сервис DocDoc, который называют Uber для врачей, автоматически на основе указанных пациентов симптомов подбирает специалиста, выдает направление на анализы и рекомендации перед приемом. Стоит также упомянуть о технологиях, которые облегчают жизнь людям с ограниченными возможностями: например, разработанный Microsoft сервис распознавания разговорной речи, необходимый людям с ограничениями по слуху.

Транспорт, безопасность, здравоохранение и другие сферы с участием искусственного интеллекта — в масштабе всё это превращается в «умный город». В Канаде уже проходят соревнования Smart Cities Challenge. Власти России взяли на вооружение эту концепцию и включили ее в перечень государственных программ. И успешные примеры уже есть. Институт McKinsey включил Москву в топ «умных городов» Европы. Столица заняла девятое место. При этом москвичи оказались самыми передовыми среди европейцев — они больше остальных разбираются в инновационных сервисах и пользуются ими.

Уже как без рук

Исследователи, изучавшие феномен «умных городов», изначально полагали, что внедрение AI будет чем-то закулисным, незаметным глазу людей. Но сейчас всё это становится их будничными рабочими инструментами — взять те же сервисы отслеживания автобусов, благодаря которым можно лишний раз не мерзнуть на остановке.

Для коммерческого сектора внедрение AI — вопрос выживания. Не предоставив клиенту «умный сервис», потерять его проще простого. Касается это и внутренних процессов. «Аэрофлот» рассчитывает уже через два года использовать искусственный интеллект, чтобы прогнозировать налоговые поступления и риски.

Канадцы, помимо соревнования по «умным городам», организовали конкурс для поиска идей применения AI в сельском хозяйстве, который пройдет в марте. В Штатах стартап работает над такими решениями для производств и уже предложил технологию для автоматического обнаружения дефектов на сборочной линии.

Перспективы развития финтеха в России высоко оценивают за рубежом, считает управляющий директор Ассоциации «ФинТех» (АФТ) Татьяна Жаркова. Хотя и инвестиции в масштабах страны пока не очень велики — 2,5 млрд рублей против $16,5 млрд по миру. Но при этом почти половина россиян, живущих в крупных городах, пользуются финтехуслугами, свидетельствует исследование аудиторско-консалтинговой компании Ernst&Young.

— Более того, все мировые финтехтренды, такие как блокчейн, Big Data, искусственный интеллект, быстрые платежи, присутствуют в России и находятся в активной стадии реализации, — подчеркивает Жаркова.

Аналитическая компания ООО «АйПи Лаборатория» в декабре опубликовала карту искусственного интеллекта России, на которой отмечены использующие AI компании. Их несколько десятков, в том числе Сбербанк и его «дочка» — «Сбербанк технологии».

Несмотря на консервативность банковской системы, технологии на основе AI в ней стали наиболее осязаемы: голосовые ассистенты для клиентов, подсказки для операторов кол-центра, чат-боты, системы распознавания документов и автоматический анализ отзывов, идентификация по биометрическим данным, система распознавания лиц, которая в ходе тестов за месяц помогла обнаружить более 40 человек, подозреваемых в преступлении.

Быстрорастущий ребенок

Пример Сбербанка показателен тем, что искусственный интеллект там проникает абсолютно во все сферы. Помимо обслуживания клиентов, он внедрен во внутренние процессы. Речь идет в том числе о кадровых вопросах, например повышении квалификации сотрудников. Понимание того, что распространение ИИ неотвратимо, привело также к запуску сторонних образовательных проектов — от «Академии искусственного интеллекта» для детей и подростков до «Школы 21» для программистов, которая не подразумевает преподавателей. И это не эксперименты с заделом на далекое будущее. Будущее вполне близкое — искусственный интеллект уже используется для оценок работы участников конкурса «Лидеры России», финалисты которого занимают ключевые управленческие посты в стране.

В конце января ректор МГУ Виктор Садовничий предложил президенту России разработать программу по развитию искусственного интеллекта, подчеркнув, что стране хватает специалистов в этой области, чтобы стать лидерами. Глава государства Владимир Путин поручил правительству разработать соответствующую стратегию совместно со Сбербанком и другими заинтересованными организациями.

— В современном мире применение технологий искусственного интеллекта — один из важнейших аспектов развития как на государственном уровне, так и на уровне компаний. Инициативы по обмену опытом в этой области и выработке совместных решений должны стать главной задачей для бизнеса, законодателей, ученых и представителей государства, — говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, который 15 февраля выступит модератором на бизнес-завтраке «Развитие регионов: данные и алгоритмы».

Выступая на Восточном экономическом форуме, он отмечал, что не использовать AI в контексте времени равно отказу от электричества. В Агентстве стратегических инициатив по продвижению новых проектов отмечали, что пока компетенций в этой области недостаточно, но на то искусственный интеллект и «ребенок, которого надо обучать и развивать». Развивается он очень быстро — городскую жизнь без него уже трудно представить. Но и ждать засилья роботов со дня на день на стоит.

— Нужно различать уже существующие наборы алгоритмов, которые решают интеллектуальные задачи, от антропоморфных роботов, ведущих себя как люди, до создания которых еще очень далеко. AI может не только отбирать у людей работу, но и давать ее, — уверен руководитель проекта МФТИ «НейроИнтеллект iPavlov» Михаил Бурцев.