Завершены испытания предназначенного для «Росатома» робота «Алеши»

Испытания робота «Алеша», предназначенного для «Росатома», завершены, начинается этап по созданию роботизированной линии для перебора радиоактивных отходов. Об этом в среду, 27 февраля, рассказал исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

Он пояснил, что введении структуры «Росатома» «РосРАО» есть хранилища, где на временном хранении находятся облученные предметы. «Сейчас такие материалы достают и вручную перебирают в защищенных боксах — что можно отправить на переработку, а что на перезахоронение», — сказал он в среду, 27 февраля, в интервью «РИА Новости».

В НПО предложили использовать для переборки антропоморфного робота. Его движениями управляет оператор, а робот перебирает предметы по контейнерам.

Кроме того, «Андроидная техника» планирует принять участие в разработке человекоподобного или звероподобного робота, заказчиком выступает МЧС. Разработка может начаться в текущем или следующем году.

Дудоров напомнил, что разработка робота-спасателя «Федора» велась совместно с Фондом перспективных исследований по заказу МЧС. Когда появились патенты и макетные образцы министерство оказалось не готово принять их на баланс. Результаты проделанной работы передаются «Роскосмосу» и «Росатому».

Ранее в среду сообщалось, что зарубежные компании отказались поставлять комплектующие для робота «Федора» в РФ после того, как узнали, что он научился стрелять из пистолетов. До 2018 года российские инженеры использовали импортные редукторы, датчики, двигатели, камеры и компьютеры.