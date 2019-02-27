Прямой эфир

Завершены испытания предназначенного для «Росатома» робота «Алеши»

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Испытания робота «Алеша», предназначенного для «Росатома», завершены, начинается этап по созданию роботизированной линии для перебора радиоактивных отходов. Об этом в среду, 27 февраля, рассказал исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

Не успели оглянуться: искусственный интеллект оказался за каждым углом
Как AI из научно-фантастической страшилки превратился в будничную реальность

Он пояснил, что введении структуры «Росатома» «РосРАО» есть хранилища, где на временном хранении находятся облученные предметы. «Сейчас такие материалы достают и вручную перебирают в защищенных боксах — что можно отправить на переработку, а что на перезахоронение», — сказал он в среду, 27 февраля, в интервью «РИА Новости».

В НПО предложили использовать для переборки антропоморфного робота. Его движениями управляет оператор, а робот перебирает предметы по контейнерам.

Кроме того, «Андроидная техника» планирует принять участие в разработке человекоподобного или звероподобного робота, заказчиком выступает МЧС. Разработка может начаться в текущем или следующем году.

Дудоров напомнил, что разработка робота-спасателя «Федора» велась совместно с Фондом перспективных исследований по заказу МЧС. Когда появились патенты и макетные образцы министерство оказалось не готово принять их на баланс. Результаты проделанной работы передаются «Роскосмосу» и «Росатому».

Ранее в среду сообщалось, что зарубежные компании отказались поставлять комплектующие для робота «Федора» в РФ после того, как узнали, что он научился стрелять из пистолетов. До 2018 года российские инженеры использовали импортные редукторы, датчики, двигатели, камеры и компьютеры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России появился человекообразный робот-консультант
Хирург-беспилотник: в России создан уникальный оперирующий робот
Он сможет выполнять сложные медицинские манипуляции в автоматическом режиме

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017