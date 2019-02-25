Хирург-беспилотник: в России создан уникальный оперирующий робот

При проведении сложных операций скоро можно будет использовать многофункциональную роботизированную платформу. Разработка российских ученых пригодится в самых разных областях медицины — от стоматологии до нейрохирургии. Отличие новой установки от уже существующих систем в том, что она может работать без участия хирурга, по аналогии с транспортным беспилотником. Стоимость платформы, как уверяют специалисты, будет в разы меньше цены знаменитого хирургического робота da Vinci, цена которого $2 млн. В минимальной комплектации она появится в больницах в ближайшие годы.

«Умная операционная»

Ученые Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова совместно с Московским государственным технологическим университетом «Станкин» создали прототип уникального роботизированного хирургического комплекса. По сути, разработка представляет собой основной элемент «умной операционной». Она снабжена системами навигации, планирования операций, а также двумя роботами — автономным и ручным, точность движений которых на порядок выше, чем у хирурга, рассказал «Известиям» начальник отдела управления проектами развития Московского медико-стоматологического университета Игорь Романенко.

— Конструкция ручного робота напоминает шарнирную настольную лампу, которая жестко фиксируется хирургом на операционном столе и позволяет управлять различными инструментами: скальпелем, иглой для биопсии, лазером и другими — по заданной программе, — рассказал эксперт. — Рядом с этим манипулятором размещена система визуализации и навигации, которая на основе цифровых моделей органов пациента позволяет планировать операцию, а также с помощью систем компьютерного зрения «видеть», как она проходит.

Операция на автопилоте

Главное отличие данной разработки от существующих на рынке аналогичных систем в том, что в ней задействован автономный робот. Знаменитый da Vinci, который сегодня используется в сотнях клиник по всему миру, представляет собой только робот-ассистированную хирургическую платформу.

— Последовательность и время выполнения действий определяет хирург. Затем компьютерная программа переводит план операции в набор автоматических алгоритмов, — поясняет Игорь Романенко. — Врач, нажимая на Enter, запускает программу и контролирует процесс. У хирурга, конечно же, есть красная кнопка, которой он может в любой момент остановить робота. Концептуально это очень похоже на принцип работы беспилотных автомобилей, действия которых пока еще контролирует водитель-человек.

Среди плюсов «умной операционной» ученые также называют ее многофункциональность. Предполагается, что работать с ней смогут врачи самых разных профилей — от нейрохирургов до стоматологов.

Программное обеспечение сконструированной в Московском медико-стоматологическом университете роботической системы является, по сути, открытой платформой для приложений, необходимых хирургам различной направленности. Еще одно преимущество в том, что разработчики хотят сделать эту систему максимально доступной. Чтобы самые простые модификации «умной операционной» были доступны областным клиническим больницам.

Доступная технология

На сегодняшний день ученые создали рабочий прототип, который на манекене выполняет пять видов хирургических манипуляций: биопсию головного мозга, лазерный рез в области мягких тканей рта, радиочастотную абляцию печени (малоинвазивный метод оперативного лечения с помощью электрической энергии), транспедикулярную фиксацию позвоночника (установка винтов в позвонки) и нанесение клеточного материала для устранения кариесной области зуба с помощью аутологичных стволовых клеток.

Роботические системы в своей минимальной комплектации (только с ручным манипулятором, без автоматического) могут появиться в больницах в ближайшие годы, сообщил «Известиям» заместитель руководителя направления «Биомедицина» рабочей группы Национальной технологической инициативы «Хелснет» Андрей Ломоносов.

— Этот ручной манипулятор, входящий в состав «умной операционной», может выйти на рынок в ближайшее время. Он будет доступен широкому кругу больниц, что в конечном счете сделает оказание хирургической помощи более безопасным, — отметил эксперт.

Говорить об эффективности нового робота пока рано, отметил заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и хирургии катастроф Сеченовского университета Алексей Лычагин.

— Если это действительно автономный прибор, то это, конечно, очень интересно. Однако говорить о его плюсах и минусах, пока не изучена клиническая практика, сложно, — отметил он.

Разработчики считают, что до внедрения «умной операционной» в полной комплектации в клиническую практику может пройти около пяти лет.