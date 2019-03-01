Пьяная женщина устроила дебош в приемном покое больницы Орла
В одной из больниц Орла женщина устроила скандал в приемном покое. 33-летняя пациентка нецензурно ругалась, утверждая, что медики недостаточно к ней внимательны.
На место вызвали сотрудников Росгвардии, однако за несколько минут до прибытия наряда женщина скрылась в неизвестном направлении. Позже ее задержали. Выяснилось, что скандалистка была в состоянии алкогольного опьянения.
Женщину передали правоохранительным органам. Ведется разбирательство, сообщает InfoOrel.ru.
Ранее сообщалось, что в приемном покое московского НИИ имени Склифосовского пациент устроил дебош. Его доставили туда с травмой руки. Он начал скандалить с врачами и разбил стекло в регистратуре.