Пьяная женщина устроила дебош в приемном покое больницы Орла

В одной из больниц Орла женщина устроила скандал в приемном покое. 33-летняя пациентка нецензурно ругалась, утверждая, что медики недостаточно к ней внимательны.

На место вызвали сотрудников Росгвардии, однако за несколько минут до прибытия наряда женщина скрылась в неизвестном направлении. Позже ее задержали. Выяснилось, что скандалистка была в состоянии алкогольного опьянения.

Женщину передали правоохранительным органам. Ведется разбирательство, сообщает InfoOrel.ru.

Ранее сообщалось, что в приемном покое московского НИИ имени Склифосовского пациент устроил дебош. Его доставили туда с травмой руки. Он начал скандалить с врачами и разбил стекло в регистратуре.