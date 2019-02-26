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В Татарстане пациентку везли до «скорой» в ковше трактора

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Фото: соцсети
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В Татарстане жительницу одной из деревень доставили до машины скорой помощи в ковше трактора, поскольку медики не смогли подъехать к дому из-за неубранного снега. Об этом «РИА Новости» рассказали в республиканском минздраве.

Инцидент произошел утром 25 февраля в деревне Биябаш Апастовского района республики. 66-летняя женщина вызывала «скорую» из-за гипертонического криза. Она проживает на краю деревни, где дорогу еще не успели очистить после прошедшего снегопада, пишет сайт kp.ru.

Отмечается, что фельдшер скорой помощи попросил водителя трактора, который начал расчистку снега, довезти женщину до автомобиля скорой помощи в ковше, поскольку ситуация была серьезной, а пациентке требовалась немедленная госпитализация.

Женщина находится в терапевтическом отделении Апастовской районной больницы, медики оценивают ее состояние как стабильное.

25 февраля сообщалось, что три человека заблудились в Якутии после поломки снегохода.

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