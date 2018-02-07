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Пьяный пациент Склифа устроил дебош в приемном отделении

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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
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Пациент московского НИИ имени Склифосовского устроил дебош в приемном отделении, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел утром 7 февраля. Мужчину в состоянии алкогольно опьянения доставили в больницу с травмой руки. Он начал скандалить с врачами и разбил стекло в регистратуре. 

Более подробной информации пока нет.

Ранее портал iz.ru узнал, что в 2017 году каждый шестой россиянин не дошел до врачей из-за очередей и нехватки времени. Чаще всего пациенты не могли попасть к неврологам,  эндокринологам, кардиологам, стоматологам и гинекологам. 

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