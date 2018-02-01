Очевидец снял на видео драку водителей посреди Дмитровского шоссе

Драка между двумя водителями произошла на Дмитровском шоссе в Москве. Очевидец происшествия, запечатлевший дорожный конфликт на видео, выложил кадры в YouTube.

Двое мужчин устроили потасовку прямо посреди оживленной трассы сразу после разворота. Один из водителей, превосходящий своего оппонента в силе, наносит ему удары по лицу, от которых мужчина неоднократно теряет равновесие и падает. Однако он снова встает. Схватка продолжается. После того как оба драчуна выпустили пар, конфликт завершается.

Причина драки так и осталась неизвестна, пишет «Ридус».