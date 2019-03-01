В Венесуэле сообщили об обещанных военным $20 тыс. за дезертирство

Солдатам из Национальной гвардии Венесуэлы пообещали по $20 тыс. за дезертирство. Об этом сообщил министр обороны страны Владимир Падрино.

По его словам, командование насчитало около 100 человек, которые перешли границу в надежде на вознаграждение. Падрино назвал подобные обещания ложными и отметил, что дезертиры не влияют на боеспособность венесуэльской армии, пишет «РИА Новости».

Также он заявил, что перешедшие границу дезертиры — просто обманутые молодые люди, а также отметил, что настоящие солдаты придерживаются кодекса чести и никогда не стали бы наемниками.

23 февраля колонна грузовиков с американской гумпомощью прибыла на территорию Венесуэлы из Колумбии. В тот же день одна из машин была сожжена на венесуэльской части моста на границе двух стран. 26 февраля представители оппозиции забросали венесуэльских военнослужащих бутылками с зажигательной смесью во время столкновений на границе с Колумбией. В результате беспорядков несколько человек погибли, свыше 300 пострадали.

23 января на фоне акций протеста лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США, которые спустя неделю ввели санкции против республики, а также Канада, многие страны Латинской Америки, включая Бразилию и Аргентину, и большинство стран Евросоюза.

В ответ президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и обвинил Белый дом в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция. Москва назвала происходящее в республике квазипереворотом при участии зарубежных государств.