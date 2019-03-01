Прямой эфир
Сюжет:

В Венесуэле сообщили об обещанных военным $20 тыс. за дезертирство

0
Фото: REUTERS/Carlos Eduardo Ramirez
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Солдатам из Национальной гвардии Венесуэлы пообещали по $20 тыс. за дезертирство. Об этом сообщил министр обороны страны Владимир Падрино.

По его словам, командование насчитало около 100 человек, которые перешли границу в надежде на вознаграждение. Падрино назвал подобные обещания ложными и отметил, что дезертиры не влияют на боеспособность венесуэльской армии, пишет «РИА Новости».

«Они преследуют нашу власть, чтобы захватить нашу нефть»
Посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса — о силовом сценарии развития событий и ситуации с гумконвоями

Также он заявил, что перешедшие границу дезертиры — просто обманутые молодые люди, а также отметил, что настоящие солдаты придерживаются кодекса чести и никогда не стали бы наемниками.

23 февраля колонна грузовиков с американской гумпомощью прибыла на территорию Венесуэлы из Колумбии. В тот же день одна из машин была сожжена на венесуэльской части моста на границе двух стран. 26 февраля представители оппозиции забросали венесуэльских военнослужащих бутылками с зажигательной смесью во время столкновений на границе с Колумбией. В результате беспорядков несколько человек погибли, свыше 300 пострадали.

23 января на фоне акций протеста лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США, которые спустя неделю ввели санкции против республики, а также Канада, многие страны Латинской Америки, включая Бразилию и Аргентину, и большинство стран Евросоюза.

В ответ президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и обвинил Белый дом в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция. Москва назвала происходящее в республике квазипереворотом при участии зарубежных государств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СБ ООН отверг российский проект резолюции по Венесуэле
В МИД заявили о провале плана США по прорыву границы Венесуэлы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017