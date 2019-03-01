При взрыве у отеля в Могадишо погибли 15 человек

По меньшей мере 15 человек стали жертвами взрыва в центре сомалийской столицы Могадишо, не менее 30 пострадали, сообщает портал Mareeq со ссылкой на местную полицию и очевидцев.

Как уточняет «РИА Новости», у отеля на улице Мака-Аль-Мукарам взорвался заминированный автомобиль, за рулем которого находился террорист-смертник. Взрыв повредил соседние здания и припаркованные рядом автомобили.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Аш-Шабаб». Боевики заявили, что после взрыва ворвались внутрь отеля.

В декабре прошлого года автомобиль взорвался недалеко от контрольно-пропускного пункта у Национального театра в центре Могадишо. В результате теракта погибли шесть человек.