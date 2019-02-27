Планировавших теракты боевиков ликвидировали в Нальчике

Силовики ликвидировали троих боевиков в столице Кабардино-Балкарии, которые планировали совершить теракт. Об этом 27 февраля сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

Вооруженные боевики находились в одном из частных домов на улице Братьев Кардановых в Нальчике. Все трое состояли в религиозно-экстремистской группировке.

«Засевшим в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В ходе операции никто из гражданского населения не пострадал, потерь среди силовиков нет.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личности боевиков. По данным комитета, они планировали преступления террористической направленности на территории республики.

Режим КТО был введен в ночь на среду, 27 февраля, на территории города, ограниченной улицами Первая линия, Ленинградская, Туполева, Пролетарская и руслом реки Нальчик от Пролетарской до Ленинградской.