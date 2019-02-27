Режим КТО объявлен на части территории Нальчика

Оперативный штаб по Кабардино-Балкарии объявил о проведении контртеррористической операции в Нальчике.

Как уточняет «РИА Новости», режим контртеррористической операции (КТО) введен на части территории города, ограниченной улицами Первая линия, Ленинградская, Туполева, Пролетарская и руслом реки Нальчик от Пролетарской до Ленинградской.

По данным оперативного штаба, в городе находятся члены религиозно-экстремистской группировки и их пособники, планирующие теракты.

В условиях режима действует ряд ограничений, в частности на передвижение транспорта и пешеходов, также усилен контроль за документами, удостоверяющими личность. В случае их отсутствия силовики имеют право доставить человека в отделение МВД.

19 февраля режим контртеррористической операции был объявлен в Дербентском районе Дагестана в связи с поиском боевиков и их пособников.