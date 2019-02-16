В Тверской области ФСБ обвинило заключенного в призыве к терроризму

Управление Федеральной службы безопасности (УФСБ) России по Тверской области пресекло деятельность террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на территории местных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН). Об этом в субботу, 16 февраля, пишет ТАСС.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Публичное оправдание терроризма», удалось установить, что один из отбывающих наказание в местах лишения свободы публично призывал других заключенных к террористической деятельности. Он намеревался набрать группу единомышленников с целью продвижения интересов ИГ.

Выездная коллегия Московского окружного военного суда приняла решение о назначении члену ИГ наказания в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на год.

15 февраля сотрудники ФСБ задержали одну из лидеров законспирированной ячейки террористической организации ИГ, собиравшую деньги для боевиков от Москвы до Томска. Женщина планировала уехать в Сирию, чтобы совершить теракт.