ФСБ задержала собиравшую деньги для ИГ астраханку

Сотрудники ФСБ задержали одну из лидеров законспирированной ячейки террористической организации ИГ (запрещена в РФ), собиравшую деньги для боевиков от Москвы до Томска.

Отмечается, что женщина также планировала уехать в Сирию, чтобы совершить теракт.

«В закрытых чатах мессенджера Telegram она размещала реквизиты банковских карт для сбора денег, которые переводила в адрес основателя исламского фонда «Мухаджирун» (запрещен в России) Ахмеднабиева И.С. (позывной Абу Умар Саситлинский, объявлен в международный розыск за терроризм)», — цитирует сообщение ТАСС.

По данным ФСБ, в своем Telegram-канале она распространяла аудио- и видеоматериалы экстремистской направленности, где оправдывала терроризм и инструктировала участников группы о соблюдении мер конспирации.

При обыске у женщины обнаружили экстремистскую литературу, платежные карты, мобильные телефоны с приложениями для удаленного управления банковскими счетами.

Отмечается, что в поле зрения спецслужб она попала в 2018 году в ходе пресечения в Москве и Томской области деятельности группы, подозревавшейся в финансировании терроризма. Суд приговорил организаторов этой группы к длительным срокам лишения свободы.

Ранее, 14 февраля, сообщалось, что суд приговорил жителя подмосковных Мытищ к двум годам и трем месяцам колонии-поселения за попытки оправдать ИГ.