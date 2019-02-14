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ФСБ задержала в Крыму членов террористической организации

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Крыму троих членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (Запрещена в РФ). Об этом в четверг, 14 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление ведомства.

Отмечается, что в ходе спецоперации в Красногвардейском районе в домах задержанных прошли обыски. Сотрудникам ФСБ удалось обнаружить литературу экстремистской направленности, а также компьютерную технику и средства связи. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

21 января сообщалось, что ФСБ выявила ячейку, собиравшую средства для финансирования запрещенной в РФ международной террористической организации ИГ. По данным спецслужбы, ячейка действовала на территории Краснодарского края, Дагестана и Адыгеи и управлялась из Сирии. Трое подозреваемых арестованы.

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