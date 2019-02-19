Режим КТО ввели в Дербентском районе Дагестана

Режим контртеррористической операции (КТО) объявлен в Дербентском районе Дагестана в связи с поиском боевиков и их пособников, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете республики во вторник, 19 февраля.

«Блокированы несколько адресов в селе Белиджи, идут оперативные мероприятия», — рассказал агентству ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

В условиях режима действует ряд ограничений, в частности на передвижение транспорта и пешеходов, также усилен контроль за документами, удостоверяющими личность. В случае их отсутствия силовики имеют право доставить человека в отделение МВД.

В конце января ФСБ России выявила ячейку, собиравшую средства для финансирования запрещенной в стране террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Представители ячейки действовали на территории Краснодарского края, Дагестана и Адыгеи.