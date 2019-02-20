Подозреваемая в финансировании боевиков россиянка избежала СИЗО из-за пятерых детей

Жительница Астраханской области, которую подозревают в финансировании боевиков террористической организации ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ. — Ред.), смогла избежать СИЗО из-за пяти маленьких детей. Суд избрал в ее отношении меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщается 20 февраля на сайте Следственного комитета (СК) России.

«Судом по ходатайству следователя подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста ввиду наличия пяти малолетних детей, один из которых младенец, родившийся в декабре 2018 года», — говорится в сообщении.

По данным следователей, в период с 2016 года и по настоящее время жительница Камызякского района Астраханской области перевела на счета боевиков ИГ не менее 1 млн рублей. В ходе обысков у нее дома были изъяты мобильные телефоны с текстовыми и голосовыми сообщениями, в которых говорилось о зачислении денежных средств для боевиков террористической организации, воюющих в Сирии.

13 декабря 2018 года ФСБ и СК России провели спецоперацию в пяти российских регионах, в результате которой были задержаны семь членов ячейки радикальных исламистов, собиравших деньги для международных террористических группировок.