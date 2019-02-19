Боевик с поясом смертника уничтожен в Дагестане

В ходе спецоперации правоохранителей в Дагестане был ликвидирован боевик. При себе преступник имел пояс смертника, сообщает 19 февраля «РИА Новости» со ссылкой на Национальный антитеррористической комитет (НАК).

«В Дербентском районе Дагестана проведена контртеррористическая операция (КТО. — Ред.). В ходе КТО в Дагестане нейтрализован бандит, планировавший совершить теракт», — сообщили в НАКе.

Помимо пояса смертника, у боевика нашли оружие и боеприпасы.

«В уничтоженном бандите опознали Сахиба Абакарова, 1996 года рождения. Его ликвидировали в заброшенном здании, недалеко от которого находился его родной дом, где в этот момент были его мать и брат», — передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

20 декабря пресс-служба Росгвардии сообщила, что на Северном Кавказе в течение 2018 года были ликвидированы 47 участников бандподполья и террористических ячеек.