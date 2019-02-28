Пес Джорджа Буша-старшего заступил на новую должность

Торжественно клянусь ушами, лапами и хвостом служить верой и правдой!

Пёс Дж. Буша-старшего заступил на новую должность. Желтый лабрадор Салли будет помогать ветеранам в военно-медицинском центре.

Салли был верным компаньоном 41-го президента в последние годы его жизни. После смерти хозяина пёс преданно скорбел у гроба.