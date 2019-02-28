Более 130 машин столкнулись в США из-за метели

Сложные погодные условия стали причиной столкновения 131 автомобиля в США. Об этом сообщает CNN.

Массовое ДТП произошло 28 февраля в американском штате Висконсин, в связи с инцидентом диспетчеры службы 911 приняли сотни звонков от испуганных водителей.

«Помогите, я на шоссе. Там огромная авария, огромная. Мне так страшно», — приводит «Газета.ру» слова одной из звонивших спасателям женщин. На стабилизацию обстановки потребовалось порядка двух часов.

В результате аварии один человек погиб и 71 госпитализирован. Причиной массового ДТП послужила метель. Несколько автомобилистов не справились с управлением на заметенной снегом дороге, что привело к цепной реакции — машина за машиной врезались друг в друга.

Ранее 28 февраля сообщалось, что три человека пострадали в ДТП с маршруткой в Иркутске.