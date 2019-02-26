Три человека пострадали в ДТП с участием автобуса и легковушки в Москве

Три человека получил травмы в результате аварии с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса. Все пострадавшие были пассажирами общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба ГУП «Мосгортранс».

Инцидент произошел в районе дома 50/1 по проспекту Андропова около 23:00. Водитель легкового автомобиля Mercedes подрезал автобус №901, после чего он въехал в мачту уличного освещения, пишет РЕН ТВ.

По словам очевидцев, в салоне автобуса была видна кровь. Отмечается, что всем пострадавшим сейчас оказывается медицинская помощь, люди госпитализированы. Также сообщается, что сам автобус сильно пострадал в ДТП.

За легковым автомобилем числится около 10 штрафов. Предположительно он зарегистрирован на женское имя. Известно, что последний раз правила дорожного движения водитель авто нарушал 19 февраля. Тогда сумма штрафа составила 1500 рублей.

24 февраля примерно в 0:30 в результате наезда автомобиля BMW X6 на группу пешеходов на Невском проспекте два человека погибли, еще трое пострадали. По предварительной информации, машина выехала на тротуар и протаранила пешеходов. На Касымова, находившегося за рулем, за несколько лет составлено более 50 протоколов за нарушения ПДД.