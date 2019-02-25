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Сбившего людей на Невском проспекте арестовали на два месяца

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал на два месяца фигуранта дела о ДТП на Невском проспекте Мурада Касымова. В обосновании ареста следователь СКР обратил внимание, что обвиняемый имеет загранпаспорт и систематически выезжает за границу.

Постановление судья в понедельник, 25 февраля, огласила федеральный судья Екатерина Ботанцова. «Ваша честь, я раскаиваюсь, сожалею и готов понести наказание», — цитирует обвиняемого «Интерфакс».

Адвокат Касымова оставил вопрос о мере пресечения на усмотрение суда, но добавил, что в ближайшее время будут приняты все возможные меры по возмещению потерпевшим причиненного вреда.

30-летний фигурант обвиняется по ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

24 февраля примерно в 0:30 в результате наезда автомобиля BMW X6 на группу пешеходов на Невском проспекте два человека погибли, еще трое пострадали. По предварительной информации, за рулем авто находился 30-летний Мурад Касымов. Он выехал на тротуар и протаранил пешеходов. За несколько лет на обвиняемого было составлено 55 протоколов за нарушения ПДД.

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