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Знакомый погибшего в Петербурге американца рассказал о его любви к России

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Фото: РЕН ТВ
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Американец Тодд Кроуэл — одна из жертв автоаварии на Невском проспекте в Санкт-Петербурге — очень любил Россию и планировал совершить путешествие по стране. Об этом 24 февраля сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на его знакомого.

«Мы познакомились лет пять назад на вечеринке, он рассказал, что приехал из Атланты, чтобы познакомиться с Россией. С ним было приятно общаться и петь. Он рассказывал, что готовится путешествовать по России, хотел добраться до Иркутска, ему очень нравилось в нашей стране», — рассказал собеседник.

Ранее председатель Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил следователям Главного следственного управления ведомства по Санкт-Петербургу начать производство уголовного дела о ДТП на Невском проспекте.

24 февраля примерно в 0:30 в результате наезда автомобиля BMW X6 на группу пешеходов на Невском проспекте два человека погибли, еще трое пострадали. По предварительной информации, за рулем авто находился 30-летний Мурад Касымов. Он выехал на тротуар и протаранил находившихся там людей. В настоящий момент предполагаемого виновника аварии задержали.

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