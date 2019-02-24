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Виновник смертельного ДТП в Петербурге увлекался дорогими машинами и оружием

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Фото: РЕН ТВ
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Задержанный после смертельного наезда на пешеходов в центре Санкт-Петербурга 30-летний Мурад Касымов увлекался дорогими автомобилями и оружием. Фотографии на фоне машин и с оружием в руках он выкладывал на свои страницы в социальных сетях, пишет РЕН ТВ 24 февраля.

По некоторым данным, Касымов занимался продажей «модных» автомобильных госномеров. Известно также, что за несколько лет на него было составлено 55 протоколов за нарушения ПДД.

Инцидент произошел на Невском проспекте примерно в 00:30 24 февраля. В результате наезда автомобиля BMW X6 на группу пешеходов два человека погибли, еще трое пострадали. За рулем авто находился 30-летний Мурад Касымов. Он выехал на тротуар и протаранил находившихся там людей.

В настоящий момент виновника аварии задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

В главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти отметили, что мужчину лишили водительских прав еще в ноябре 2018 года.

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