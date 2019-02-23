В Китае не менее 20 человек погибли в результате аварии

На севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия 20 человек погибли, а также не менее 30 пострадали в результате аварии с грузовиком одной из угледобывающих компаний. Об этом в субботу, 23 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местную администрацию.

Отмечается, что грузовик перевозил рабочих в аймаке Шилин-Гол, когда потерпел аварию. Инцидент произошел около 8:20 по местному времени (3:20 мск). На месте погибли 15 человек, один умер по дороге в больницу, еще четыре человека скончались уже в больнице.

Около 30 человек получили травмы разной степени тяжести, в настоящий момент им всем оказали необходимую медицинскую помощь.

21 февраля сообщалось, что пять человек пострадали в результате аварии с микроавтобусом и снегоуборочной машиной недалеко от Екатеринбурга. Инцидент произошел в 1:40 по мск, когда автобус ехал из Казахстана в Екатеринбург. Пострадавших доставили в городскую больницу Екатеринбурга №36 с травмами различной степени тяжести.