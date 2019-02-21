Два человека погибли в ДТП в Уссурийске

В Уссурийском городском округе Приморского края два человека погибли в ДТП. Еще двое пострадали.

Авария произошла в 10:20 по местному времени (3:20 мск), передает ТАСС. Водитель Toyota Land Cruiser не выдержал дистанцию с идущим впереди грузовиком и врезался в него. Он и его жена погибли на месте. Вместе с ними ехали девушки-подростки 16 и 17 лет. У одной из них черепно-мозговая травма, вторая получила сотрясение мозга и перелом костей таза.

По информации «Пятого канала», погибшие были дедушкой и бабушкой пострадавших.

20 февраля во Владивостоке задержали подозреваемого в совершении ДТП, в котором погибли женщина и годовалый ребенок. Авария произошла 18 февраля. Водитель машины выехал на тротуар и сбил семью из трех человек. Мать и сын погибли на месте, отец семейства попал в больницу.