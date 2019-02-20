Во Владивостоке задержали сбившего мать с ребенком водителя

Во Владивостоке задержали подозреваемого в совершении ДТП, из-за которого погибли ребенок и его мать. Об этом 20 февраля сообщается на сайте Управления МВД России по Приморскому краю.

19 февраля сообщалось, что мужчину зовут Тимченко Николай Александрович, он 1982 года рождения.

Трагедия произошла вечером 18 января. Водитель на своем Volvo выехал на тротуар и сбил семью из трех человек, включая годовалого ребенка. Виновник ДТП уехал с места инцидента. Женщина и ребенок скончались в больнице, мужчину госпитализировали.