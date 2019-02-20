Прямой эфир

Во Владивостоке задержали сбившего мать с ребенком водителя

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во Владивостоке задержали подозреваемого в совершении ДТП, из-за которого погибли ребенок и его мать. Об этом 20 февраля сообщается на сайте Управления МВД России по Приморскому краю.

19 февраля сообщалось, что мужчину зовут Тимченко Николай Александрович, он 1982 года рождения.

Трагедия произошла вечером 18 января. Водитель на своем Volvo выехал на тротуар и сбил семью из трех человек, включая годовалого ребенка. Виновник ДТП уехал с места инцидента. Женщина и ребенок скончались в больнице, мужчину госпитализировали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке
Один человек пострадал в ДТП с тремя машинами в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017