В ДТП с микроавтобусом в Москве пострадали четыре человека

Грузовик и микроавтобус столкнулись на Киевском шоссе в Москве. В результате инцидента четыре человека получили травмы, сообщает 20 февраля ТАСС со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

«Автоавария произошла на 40-м км Киевского шоссе. Столкнулись микроавтобус и грузовик, по предварительным данным, пострадали четверо», — рассказали правоохранители.

В ГИБДД уточнили, что среди пострадавших нет несовершеннолетних.

Утром в этот же день сообщалось, что в Алтайском крае микроавтобус наехал на группу дорожных рабочих, в результате чего один человек погиб, двое пострадали.