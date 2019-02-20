В ДТП с микроавтобусом в Москве пострадали четыре человека
Грузовик и микроавтобус столкнулись на Киевском шоссе в Москве. В результате инцидента четыре человека получили травмы, сообщает 20 февраля ТАСС со ссылкой на столичное управление ГИБДД.
«Автоавария произошла на 40-м км Киевского шоссе. Столкнулись микроавтобус и грузовик, по предварительным данным, пострадали четверо», — рассказали правоохранители.
В ГИБДД уточнили, что среди пострадавших нет несовершеннолетних.
Утром в этот же день сообщалось, что в Алтайском крае микроавтобус наехал на группу дорожных рабочих, в результате чего один человек погиб, двое пострадали.