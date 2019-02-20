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В ДТП с микроавтобусом в Москве пострадали четыре человека

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Грузовик и микроавтобус столкнулись на Киевском шоссе в Москве. В результате инцидента четыре человека получили травмы, сообщает 20 февраля ТАСС со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

«Автоавария произошла на 40-м км Киевского шоссе. Столкнулись микроавтобус и грузовик, по предварительным данным, пострадали четверо», — рассказали правоохранители.

В ГИБДД уточнили, что среди пострадавших нет несовершеннолетних.

Утром в этот же день сообщалось, что в Алтайском крае микроавтобус наехал на группу дорожных рабочих, в результате чего один человек погиб, двое пострадали.

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