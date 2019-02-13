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Микроавтобус перевернулся на трассе в Якутии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Микроавтобус с восемью пассажирами перевернулся в Якутии, пострадали шесть человек. Об этом сообщили в среду, 13 февраля, в Государственной противопожарной службе республики.

ДТП произошло в Верхневилюйском районе возле села Хомустах. В ведомстве отметили, что угрозы жизням пострадавших нет. С ушибами и черепно-мозговыми травмами они находятся в Верхневилюйской центральной районной больнице.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона, водитель перевернувшегося микроавтобуса, по предварительным данным, уснул за рулем. По словам собеседника агентства, микроавтобус осуществлял услуги междугороднего такси.

В январе на федеральной дороге «Колыма» в Якутии провалились под лед два бензовоза. Отмечалось, что водители с грузом более 40 т проигнорировали дорожные знаки с указаниями об ограничении массы в 30 т при заезде на ледовый автозимник.

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