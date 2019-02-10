Автобус Вильнюс–Минск попал в ДТП в Белоруссии

Автобус, следовавший из Вильнюса в Минск, опрокинулся в Гродненской области. Об этом сообщается на сайте областной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в ночь на 10 февраля на 19-м км автодороги Гоза–Островец–Ошмяны. В автобусе находились 38 человек.

«По предварительной информации, автобус марки «Неоплан» в какой-то момент выехал на полосу встречного движения, далее на обочину, в результате чего оказался в кювете. Уже на минимальной скорости автобус лег на левую сторону. Участок дороги, где произошла авария, прямой с хорошей видимостью, проезжая часть без какой-либо наледи или снега», — сказано в сообщении.

17 пассажиров получили ссадины и порезы, медицинская помощь была оказана им на месте. Госпитализация никому не потребовалась. Людей довез до конечного пункта дополнительный автобус.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Водитель привлечен к административной ответственности.

Ранее 10 февраля автобус попал в аварию в Израиле. Предполагается, что водитель не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с машиной. Автобус вылетел на обочину и перевернулся. Погибли по меньшей мере два человека, еще 41 пострадал.