Принц Филипп сдал права после ДТП

Британский принц Филипп добровольно сдал водительские права. Об этом 9 февраля сообщил NBC.

«После тщательного рассмотрения [вопроса] 97-летний принц Филипп принял решение добровольно сдать свое водительское удостоверение», — приводит телеканал сообщение Букингемского дворца.

17 января принц Филипп попал в ДТП недалеко от монаршей резиденции Сэндригрэм на западе графства Норфолк. Он врезался в машину, в которой находились две женщины и девятимесячный младенец. Женщины получили травмы, ребенок не пострадал. Сам принц не был ранен.

Потерпевшая в ДТП Эмма Фейруэзер назвала решение принца разумным, добавив, что теперь «дороги станут безопаснее». 46-летняя британка получила перелом запястья, уточняет The Sun.

Как пишет газета, отказ от прав поможет принцу избежать судебного разбирательства аварии. Как впоследствии признался Филипп, на перекрестке его ослепило солнце, из-за чего он и допустил столкновение.

Через два дня после аварии полиция оштрафовала принца за вождение с непристегнутыми ремнями безопасности.