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В Якутии два бензовоза провалились под лед

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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В Томпонском районе Якутии на федеральной дороге «Колыма» провалились под лед два бензовоза. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС по республике. 

Отмечается, что водители с грузом более 40 т проигнорировали дорожные знаки с указаниями об ограничении массы в 30 т при заезде на ледовый автозимник. 

В результате аварии в реку вылилось дизельное топливо. На водителей составили административные протоколы за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками.

Оба автомобиля следовали из Якутска в поселок Хандыга. Водители не пострадали и выбрались самостоятельно. Проезду по ледовой переправе застрявшие бензовозы не мешали, отмечает ИА YakutiaMedia.

9 января сообщалось, что в Брянской области под лед провалился снегоход. По данным очевидцев, снегоход выехал на водоем, провалился под лед и затонул. Никто не пострадал.

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