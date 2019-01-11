В Якутии два бензовоза провалились под лед

В Томпонском районе Якутии на федеральной дороге «Колыма» провалились под лед два бензовоза. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС по республике.

Отмечается, что водители с грузом более 40 т проигнорировали дорожные знаки с указаниями об ограничении массы в 30 т при заезде на ледовый автозимник.

В результате аварии в реку вылилось дизельное топливо. На водителей составили административные протоколы за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками.

Оба автомобиля следовали из Якутска в поселок Хандыга. Водители не пострадали и выбрались самостоятельно. Проезду по ледовой переправе застрявшие бензовозы не мешали, отмечает ИА YakutiaMedia.

9 января сообщалось, что в Брянской области под лед провалился снегоход. По данным очевидцев, снегоход выехал на водоем, провалился под лед и затонул. Никто не пострадал.