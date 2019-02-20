Микроавтобус наехал на дорожных рабочих в Алтайском крае

В Алтайском крае микроавтобус наехал на группу дорожных рабочих, в результате чего одни человек погиб, двое пострадали, сообщили в региональном управлении ГИБДД России.

Инцидент произошел на 19-м километре автодороги Барнаул - Павловск утром в среду, 20 февраля. Водитель Renault Trafic по неустановленным причинам сначала сбил людей, которые ограждали место работ, а затем въехал в машину дорожных служб ГАЗ. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, пишет ТАСС.

В конце декабря прошлого года в Тюменской области иномарка сбила дорожного рабочего на 292-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск, после чего врезалась в тягач Freightliner с полуприцепом.