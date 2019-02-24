Бастрыкин потребовал начать расследование ДТП на Невском проспекте

Председатель Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил следователям Главного следственного управления ведомства по Санкт-Петербургу начать производство уголовного дела о ДТП на Невском проспекте. Об этом сообщило ТАСС.

Бастрыкин также потребовал оперативно назначить и провести все необходимые экспертизы для скорейшего установления всех обстоятельств инцидента.

24 февраля примерно в 0:30 в результате наезда автомобиля BMW X6 на группу пешеходов на Невском проспекте два человека погибли, еще трое пострадали. По предварительной информации, за рулем авто находился 30-летний Мурад Касымов. Он выехал на тротуар и протаранил находившихся там людей. В настоящий момент предполагаемого виновника аварии задержали.