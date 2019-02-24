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Гражданин США погиб в ДТП на Невском проспекте в Петербурге

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Фото: РЕН ТВ
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Гражданин США погиб в результате наезда автомобиля BMW X6 на группу пешеходов в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщил информированный источник. 

«По предварительным данным, в ДТП погибли жительница Москвы и гражданин США», — цитирует слова собеседника «Интерфакс».

Как рассказала в Twitter вице-губернатор Анна Митянина, трое пострадавших в аварии были госпитализированы в Мариинскую больницу. Одна женщина остается в стабильно тяжелом состоянии, еще двое мужчин находятся в состоянии средней тяжести. 

Инцидент произошел в ночь на 24 февраля. За рулем авто находился в мужчина 1989 года рождения. Он выехал на тротуар и протаранил находившихся там людей. Виновник аварии был задержан, возбуждено уголовное дело.

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