Автомобиль врезался в группу пешеходов в Петербурге
Два человека погибли, еще трое пострадали в результате наезда автомобиля BMW X6 на группу пешеходов в Санкт-Петербурге, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошел на Невском проспекте примерно в 00:30 24 февраля.
Как сообщает РЕН ТВ, за рулем авто находился в мужчина 1989 года рождения. Он выехал на тротуар и протаранил находившихся там людей.
Двое мужчин скончались от полученных травм на месте, еще три человека госпитализировны.
Между тем, по словам очевидцев, в результате аварии пострадали шесть человек.
Полиция начала проверку по факту ДТП.