Прямой эфир

Автомобиль врезался в группу пешеходов в Петербурге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два человека погибли, еще трое пострадали в результате наезда автомобиля BMW X6 на группу пешеходов в Санкт-Петербурге, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на Невском проспекте примерно в 00:30 24 февраля.

Как сообщает РЕН ТВ, за рулем авто находился в мужчина 1989 года рождения. Он выехал на тротуар и протаранил находившихся там людей.

Двое мужчин скончались от полученных травм на месте, еще три человека госпитализировны.

Между тем, по словам очевидцев, в результате аварии пострадали шесть человек.

Полиция начала проверку по факту ДТП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве машина протаранила лестницу
Фура протаранила пассажирский автобус на Украине

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017