Автомобиль врезался в группу пешеходов в Петербурге

Два человека погибли, еще трое пострадали в результате наезда автомобиля BMW X6 на группу пешеходов в Санкт-Петербурге, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на Невском проспекте примерно в 00:30 24 февраля.

Как сообщает РЕН ТВ, за рулем авто находился в мужчина 1989 года рождения. Он выехал на тротуар и протаранил находившихся там людей.

Двое мужчин скончались от полученных травм на месте, еще три человека госпитализировны.

Между тем, по словам очевидцев, в результате аварии пострадали шесть человек.

Полиция начала проверку по факту ДТП.