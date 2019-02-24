Соседи рассказали о предполагаемом виновнике ДТП на Невском проспекте в Петербурге

Соседка, живущая в квартире рядом с семьей предполагаемого виновника крупного ДТП на Невском проспекте, была поражена кадрами происшествия, но о семье отозвалась только положительно.

«Он нормальный, адекватный… у них все хорошо, мирно. Вся семья, дети — все замечательно», — приводит слова женщины Пятый канал.

Другой сосед водителя, увидев ролик, не смог сдержать эмоций.

«Знаете, вот если бы хотя бы одного расстреляли бы… у нас, когда людей переезжают, дают пять лет условно, в лучшем случае закроют и через три года выпустят по УДО», — посетовал мужчина.

Еще одна соседка рассказала историю о том, как BMW X6, принадлежащий предполагаемому виновнику аварии, перегородил выезд из двора, но никакого конфликта за этим не последовало.

Она добавила, что все мужчины из квартиры водителя внезапно собрались и куда-то уехали вечером 23 февраля.

Инцидент произошел на Невском проспекте примерно в 00:30 24 февраля. В результате наезда автомобиля BMW X6 на группу пешеходов два человека погибли, еще трое пострадали. По предварительной информации, за рулем авто находился 30-летний Мурад Касымов. Он выехал на тротуар и протаранил находившихся там людей. В настоящий момент предполагаемого виновника аварии задержали.