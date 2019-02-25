Камеры засняли передвижения водителя BMW перед трагедией на Невском проспекте

Камеры видеонаблюдения в центре Санкт-Петербурга засняли действия сбившего пешеходов на Невском проспекте автомобилиста Мурада Касымова за несколько минут до аварии.

На кадрах, опубликованных телеканалом «78», видно, как автомобиль проезжает по Думской улице, затем останавливается и дышит газом из воздушного шарика. По информации телеканала, шарик с закисью азота (также известна под названием «веселящий газ») Касымов приобрел рядом с одним из ночных клубов города.

24 февраля примерно в 0:30 в результате наезда автомобиля BMW X6 на группу пешеходов на Невском проспекте два человека погибли, еще трое пострадали. По предварительной информации, машина выехала на тротуар и протаранила пешеходов. На Касымова, находившегося за рулем, за несколько лет составлено более 50 протоколов за нарушения ПДД.

25 февраля Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал Касымова на два месяца.