В Швеции заявили о поимке еще одного шпиона

Полиция Швеции задержала еще одного человека по подозрению в незаконной разведывательной деятельности. Об этом сообщается на сайте Службы государственной безопасности (СЭПО) 28 февраля.

Утверждается, что подозреваемого задержали в его кабинете накануне. Предположительно, он занимался шпионажем в отношении беженцев. Ведется предварительное расследование, ситуация на контроле у прокурора Управления нацбезопасности.

Информацию подтверждает газета Dagens Nyheter. По данным издания, задержанный собирал разведданные в период с 10 апреля по 30 сентября 2018 года. Связан ли данный инцидент с задержанием, совершенным 26 февраля, не указано.

Накануне правоохранительные органы заявили о задержании в Стокгольме человека, который якобы «завербован агентом российской разведки». Известно, что подозреваемый работает в индустрии высоких технологий с информацией. Меру пресечения ему изберут 1 марта, пишут «РИА Новости».

В Кремле заявили, что данный вопрос входит в компетенцию МИД РФ.