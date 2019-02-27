В Швеции задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России

Сотрудники правоохранительных органов Швеции задержали подозреваемого в незаконной разведывательной деятельности в пользу России. Об этом 27 февраля сообщается на сайте шведской полиции.

«Речь идет о человеке, которого подозревают в том, что он был завербован агентом российской разведки, работавшей под дипломатическим прикрытием в Швеции», — заявил глава подразделения контрразведки полиции Даниэль Стенлинг.

Задержание прошло в центре Стокгольма вечером 26 февраля. Отмечается, что подозреваемый работал в индустрии высоких технологий с информацией, которая может представлять интерес «для разведывательной деятельности иностранных властей».

9 февраля отдел безопасности Европейской службы внешних связей (ЕСВС) предупредил европейских дипломатов и военных о якобы шпионаже со стороны агентов российских и китайских спецслужб. По данным отдела, в Брюсселе сейчас находятся «около 250 китайских и 200 российских шпионов».