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В Швеции задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России

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Фото: Global Look Press/DEROS ANDERS
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Сотрудники правоохранительных органов Швеции задержали подозреваемого в незаконной разведывательной деятельности в пользу России. Об этом 27 февраля сообщается на сайте шведской полиции.

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«Речь идет о человеке, которого подозревают в том, что он был завербован агентом российской разведки, работавшей под дипломатическим прикрытием в Швеции», — заявил глава подразделения контрразведки полиции Даниэль Стенлинг.

Задержание прошло в центре Стокгольма вечером 26 февраля. Отмечается, что подозреваемый работал в индустрии высоких технологий с информацией, которая может представлять интерес «для разведывательной деятельности иностранных властей».

9 февраля отдел безопасности Европейской службы внешних связей (ЕСВС) предупредил европейских дипломатов и военных о якобы шпионаже со стороны агентов российских и китайских спецслужб. По данным отдела, в Брюсселе сейчас находятся «около 250 китайских и 200 российских шпионов».

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