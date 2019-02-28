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Американист сравнил показания экс-адвоката Трампа с родившей мышь горой

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн не сообщил во время слушаний в палате представителей о своем бывшем боссе ничего такого, что бы могло послужить основанием для импичмента американскому лидеру. Об этом «Известиям» рассказал американист, профессор факультета права Высшей школы экономики (ВШЭ) Александр Домрин.

Майкл Коэн 27 февраля выступил на слушаниях в палате представителей, где назвал Трампа расистом и обманщиком. В самом начале выступления юрист подтвердил, что один из чеков, который, по его словам, подписал президент, был выдан ему в качестве возмещения затрат на сокрытие связей Трампа с порноактрисой Стеффани Клиффорд.

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«Первый день показаний Коэна — это то, что называется «гора родила мышь». Хотя Коэн 10 лет проработал с Трампом и был его юридическим советником-консультантом, эти $35 тыс., которые Трамп заплатил за молчание Сторми Дэниэлс (псевдоним порноактрисы Стеффани Клиффорд), — это единственный факт, о котором Коэн сообщил», — рассказал Домрин.

Он напомнил, что деньги Трамп заплатил через Коэна. В целом это должно быть проблемой для семейной жизни самого Трампа, но не основанием для импичмента, заключил политолог.

На слушаниях Майкл Коэн также рассказал о деловых контактах американского лидера с Москвой до его победы на выборах в 2016 году, в частности по проекту Trump Tower Moscow, по которому так и не было достигнуто каких-либо договоренностей.

В свою очередь, президент США 28 февраля обвинил своего бывшего адвоката в даче ложных показаний перед конгрессом, однако подчеркнул, что утверждение юриста об отсутствии сговора с Россией было истинным.

В августе прошлого года Коэн пошел на сделку со следствием и признал, что совершил преступления по указанию главы государства, а также согласился дать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру по делу о якобы вмешательстве России в выборы.

Юрист признал себя виновным в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний, сознался в сокрытии связей Трампа с порноактрисой, а также признался в уклонении от уплаты налогов. В середине декабря он был приговорен к трем годам тюрьмы. Ожидается, что он начнет отбывать наказание 6 марта.

Расследование якобы вмешательства «русских хакеров» в президентские выборы 2016 года продолжается в США. В настоящее время обвинения предъявлены 31 человеку — пяти гражданам США, одному уроженцу Нидерландов и 25 россиянам. Москва обвинения отвергает, указывая на их бездоказательность.

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