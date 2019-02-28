СМИ заявили о провале восстания Гуайдо

Призывы лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо к помощи международного сообщества говорят о его беспомощности, считает немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

По мнению журналистов, слабые стороны Гуайдо как политика могут быть использованы легитимным президентом страны Николасом Мадуро в качестве доказательства, что его соперник намерен бросить страну «на алтарь североамериканского империализма».

Издание отмечает, что несколько недель назад венесуэльский оппозиционер проводил демонстрации, давал интервью и организовывал международную компанию, однако его замыслы провалились.

На сторону Гуайдо перешли немногочисленные военные, а основную часть армии контролирует Мадро. Кроме того, политику так и не удалось доставить в Венесуэлу подавляющую часть гуманитарных грузов из США, добавляет «Газета.ру».

«Неясно даже то, сумеет ли Гуайдо теперь вернуться в Каракас после выступления в Колумбии», — констатируют журналисты.

23 января на фоне акций протеста оппозиции спикер венесуэльского парламента Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США, которые спустя неделю ввели санкции против республики, а также Канада, многие страны Латинской Америки, включая Бразилию и Аргентину, и большинство стран Евросоюза.

В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и обвинил Белый дом в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция. Москва назвала происходящее в республике квазипереворотом при участии зарубежных государств.

21 февраля Гуайдо подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Мадуро назвал эти поставки предлогом для уничтожения независимости и суверенитета Венесуэлы и в качестве предупредительной меры объявил о закрытии морской и воздушной границ с рядом расположенными островами Аруба, Кюрасао и Бонайре (входят в состав Королевства Нидерландов). Кроме того, Каракас закрыл границу с Бразилией и три моста, соединяющие Боливарианскую Республику с Колумбией, с которой Каракас также разорвал дипотношения.