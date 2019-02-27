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Минфин подсчитал бюджет на реализацию послания президента России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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На реализацию задач, озвученных президентом России в послании Федеральному собранию, потребуется порядка 900 млрд рублей. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

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«В совокупности сделан расчет примерно финансовых потребностей для реализации тех задач, которые были поставлены в послании», — сказал глава Минфина в среду, 27 февраля, на совещании президента России Владимира Путина с кабинетом министров. Речь идет о периоде с 2019 по 2024 год, уточняет «Интерфакс».

Ранее в среду российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что перерасчет социальных доплат к пенсии в 2019 году потребует финансирования в размере 18,8 млрд рублей.

20 февраля Владимир Путин предложил с 1 января 2020 года увеличить выплаты за первого и второго ребенка до двух прожиточных минимумов. РФ должна добиться возобновления естественного прироста населения в 2023–2024 годах, подчеркнул российский лидер. 

Также глава государства призвал к 2020 году сделать медпомощь доступной «во всех без исключения населенных пунктах». Так, в течение 2019–2020 годов будут построены 1590 врачебных амбулаторий и фельдшерских пунктов.

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